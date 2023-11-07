Падение валунов на дорогу, соединяющую Медеу и Шымбулак, сняли на видео. Оказалось, что камнепад контролируемый.

В акимате Медеуского района напомнили, что с 25 октября проходят работы по ликвидации последствий камнепада. Он случился весной прошлого года.

— В рамках проекта проводятся работы по спуску камней и чистке пазух. Основные виды работ, бурение и укрепление склонов запланированы на следующий год. Весной 2024 года планируется проведение работ по строительству ливневой системы и ремонту дорожного полотна, — пояснили в ведомстве.

Всё это время будет действовать пропускной режим. С первого ноября въезд разрешён для электромобилей до 9:00 и после 18:00. С 13:00 до 14:00 въезжать могут только технические службы. Пеший проход доступен по студенческой тропе. Этот график действует до первого декабря, после его изменят.