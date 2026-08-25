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Социум

Казахстанец несколько лет насиловал собственную дочь

Мужчину арестовали.
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Казахстанец несколько лет насиловал собственную дочь
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, по неофициальной информации известно, что девочка несколько лет, начиная с шестилетнего возраста, подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего отца. Все это происходило в городе Риддере. Дочери насильника на сегодня уже исполнилось 13-14 лет. 

В начале июля мужчину задержали сотрудники полиции. Они забрали его прямо с места работы. 

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По данным Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, отделом полиции города Риддера ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Изнасилование, совершённое в отношении малолетней"). Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Иную информацию в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса не разглашают.

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