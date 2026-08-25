Казахстанец несколько лет насиловал собственную дочь

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, по неофициальной информации известно, что девочка несколько лет, начиная с шестилетнего возраста, подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего отца. Все это происходило в городе Риддере. Дочери насильника на сегодня уже исполнилось 13-14 лет.

В начале июля мужчину задержали сотрудники полиции. Они забрали его прямо с места работы.

По данным Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, отделом полиции города Риддера ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Изнасилование, совершённое в отношении малолетней"). Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Иную информацию в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса не разглашают.