Казахстанец подал в суд на полицию из-за одной цифры в документе

Житель Тараза был вынужден обратиться в суд, чтобы заставить департамент полиции исправить техническую ошибку в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Как сообщает Telegram-канал судов Жамбылской области, административный иск к правоохранительным органам был полностью удовлетворен.

Конфликт возник из-за автомобиля 2009 года выпуска. При оформлении документов на машину в идентификационном номере кузова (VIN) полицейские допустили опечатку, ошибившись в одной цифре. Чтобы доказать свою правоту, владельцу авто пришлось проводить экспертизу, которая официально подтвердила: заводской номер кузова не подвергался изменениям и не совпадает с тем, что указали в свидетельстве.

Несмотря на наличие доказательств, в досудебном порядке добиться справедливости не удалось. Суд пришел к выводу, что департамент полиции не принял должных мер для объективного рассмотрения жалобы и восстановления законных прав автовладельца.

По итогам разбирательства ведомство обязали внести корректные данные в СРТС. Более того, за ненадлежащее рассмотрение обращения гражданина суд вынес частное определение в адрес Министерства внутренних дел РК.

Решение уже вступило в законную силу.

