Казахстанец выжил после схватки с медведем

Отметим, что в этом году в Восточном Казахстане, как и в прошлом году, активизировались медведи. Из-за недостатка корма в лесу, отсутствия ягод и орехов на фоне весенних заморозков звери потянулись в города и села. Им нужно нагулять жир к зиме.

По данным Telegram-канала Halyqstan, инспекторы Отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства сейчас дежурят в городах Серебрянске, Усть-Каменогорске и Риддере в надежде обнаружить косолапых и отпугнуть их, чтобы те вернулись в лес.

Беспокойство местных жителей понятно. Никто не хочет попасть в лапы к зверю. Буквально недавно из больницы выписали жителя Риддера, на которого 29 июля напал медведь.

Заместитель начальника оперотряда Сергей Карманников рассказал, что это первый случай нападения медведя на человека в ВКО за два десятка лет его работы в лесном хозяйстве.

По словам очевидцев, 58-летний пасечник Иван из Риддера встретился с медведем неподалеку от местного таежного дома, куда приезжают туристы. Недалеко находится территория Западно-Алтайского государственного природного заповедника, где также проходят туристические маршруты.

Что спровоцировало нападение при встрече со зверем, неизвестно. Медведь кинулся на человека и нанес ему серьезные увечья. В том числе, по данным Риддерской городской больницы, у мужчины были обширные рваные и укушенные раны волосистой части головы, открытые переломы конечностей со смещением.

Отбиться и остаться в живых помогли двое спутников Ивана. Медведь убежал, а травмированного жителя Риддера увезли в больницу. Сейчас он дома, его жизни ничего не угрожает.

Между тем жители Риддера и других городов и районов ВКО продолжают сообщать о появлении медведей в частном секторе и садовых обществах.