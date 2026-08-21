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Социум

Казахстанку, подозреваемую в уклонении от налогов на 290 млн тенге, нашли в России

Сейчас подозреваемая помещена в следственный изолятор.
Варвара Тыщенко
Казахстанку, подозреваемую в уклонении от налогов на 290 млн тенге, нашли в России
Стоп-кадр из видео

Из Российской Федерации в Казахстан экстрадировали гражданку страны, подозреваемую в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

По данным ведомства, женщина ранее возглавляла коммерческое предприятие и умышленно искажала сведения о реальных доходах.

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- Следствием установлено, что подозреваемая в 2022–2023 годах, являясь директором коммерческой организации, путём внесения в декларации искажённых данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 290 млн тенге. После совершения преступления злоумышленница от органа уголовного преследования скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск, - уточнили в надзорном органе.

В январе фигурантку задержали на территории города Краснодара, после чего процедура экстрадиции позволила вернуть её в Казахстан. Сейчас подозреваемая помещена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого деяния женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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