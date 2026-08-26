Казахстанские водительские права могут признать в Китае: МВД подготовило новый проект

Граждане обеих стран смогут садиться за руль легковых автомобилей на территории соседнего государства, используя свои национальные права.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства, разработанный МВД. Документ предусматривает запуск совместной работы по взаимному признанию и упрощённому обмену водительских удостоверений между Казахстаном и Китаем.

По задумке авторов, граждане обеих стран смогут безопасно садиться за руль легковых автомобилей на территории соседнего государства, используя свои национальные права.

- Это позволит обеспечить возможность обмена водительских удостоверений без повторного прохождения обучения и сдачи экзаменов при соблюдении требований законодательства государства, осуществляющего обмен, а также создать механизм взаимодействия компетентных органов Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по вопросам признания и обмена водительских удостоверений, - говорится в тексте документа.

В случае официального принятия соглашения профильные ведомства Казахстана и КНР подробно детально выработают пошаговый механизм взаимного признания и обмена документов для автомобилистов.