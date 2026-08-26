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Социум

Казахстанские водительские права могут признать в Китае: МВД подготовило новый проект

Граждане обеих стран смогут садиться за руль легковых автомобилей на территории соседнего государства, используя свои национальные права.
Варвара Тыщенко
Казахстанские водительские права могут признать в Китае: МВД подготовило новый проект
Иллюстративное фото из архива «МГ»

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства, разработанный МВД. Документ предусматривает запуск совместной работы по взаимному признанию и упрощённому обмену водительских удостоверений между Казахстаном и Китаем.

По задумке авторов, граждане обеих стран смогут безопасно садиться за руль легковых автомобилей на территории соседнего государства, используя свои национальные права.

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- Это позволит обеспечить возможность обмена водительских удостоверений без повторного прохождения обучения и сдачи экзаменов при соблюдении требований законодательства государства, осуществляющего обмен, а также создать механизм взаимодействия компетентных органов Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по вопросам признания и обмена водительских удостоверений, - говорится в тексте документа.

В случае официального принятия соглашения профильные ведомства Казахстана и КНР подробно детально выработают пошаговый механизм взаимного признания и обмена документов для автомобилистов.

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