Казахстанские водительские права могут признать в Китае: МВД подготовило новый проект

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства, разработанный МВД. Документ предусматривает запуск совместной работы по взаимному признанию и упрощённому обмену водительских удостоверений между Казахстаном и Китаем.
По задумке авторов, граждане обеих стран смогут безопасно садиться за руль легковых автомобилей на территории соседнего государства, используя свои национальные права.
- Это позволит обеспечить возможность обмена водительских удостоверений без повторного прохождения обучения и сдачи экзаменов при соблюдении требований законодательства государства, осуществляющего обмен, а также создать механизм взаимодействия компетентных органов Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по вопросам признания и обмена водительских удостоверений, - говорится в тексте документа.
В случае официального принятия соглашения профильные ведомства Казахстана и КНР подробно детально выработают пошаговый механизм взаимного признания и обмена документов для автомобилистов.