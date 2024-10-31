Казахстанский участник госзакупок попал в санкционный список США

Недавно министерство финансов США расширило свои санкционные списки, добавив 275 человек и компаний из 17 стран,. В числе вновь внесённых организаций оказалась казахстанская компания Kazstanex, обвиняемая в поставках станков в Россию через Китай.

Недавно министерство финансов США расширило свои санкционные списки, добавив 275 человек и компаний из 17 стран, сообщает BES.media. В числе вновь внесённых организаций оказалась казахстанская компания Kazstanex, обвиняемая в поставках станков в Россию через Китай.

Kazstanex, как утверждается, вместе с узбекской компанией Uzstanex, задействована в схеме поставок современных станков.

По данным американских властей, она выступала номинальным получателем товаров из Европы, которые затем направлялись в Китай, а оттуда — в Россию. Это обвинение подчеркивает возрастающие опасения США относительно обхода санкций против России и активного использования третьих стран для этой цели.

Kazstanex была основана в 2011 году и юридически зарегистрирована в Алматы. Руководителем компании является Василий Абрамов, на которого также зарегистрированы два индивидуальных предпринимательства с аналогичным наименованием. По информации ресурса Kompra.kz, компания занимается оптовой торговлей разнообразными товарами и с 2015 года выплатила более 1,1 млрд тенге.

Отмечается, что при этом у Kazstanex есть не самая лучшая репутация: в 2017 и 2022 годах компания была признана недобросовестным участником госзакупок. В первом случае это касалось поставок зиговочного станка, а во втором — компания была оштрафована на 497 тысяч тенге.

Расширение санкционных списков не ограничивается только Kazstanex. Всего в список добавили более 150 компаний из российского оборонно-промышленного комплекса и 50 компаний из Китая. Ранее под санкции попали и другие казахстанские фирмы, такие как ТОО Defense Engineering, ТОО Elem Group и ТОО Da Group 22, которые подозреваются в поставках электронного оборудования и других товаров двойного назначения в Россию.

Также в июне 2024 года в санкционный список попала компания ТОО «КБР-технологии», обвиняемая в поставках комплектующих для сборки дронов. Установлено, что в Казахстане зарегистрированы три компании, которые выступали посредниками в цепочке поставок товаров в Россию, обходя санкции, и что грузы часто отправлялись в Минск, а не в Россию напрямую.

Напомним, в начале июля текущего года США изменили санкционный режим, направленный на российских физических лиц и компании, и начали регулярно предупреждать о введении вторичных санкций против третьих сторон, помогающих России обходить санкции. Это означает, что контрагенты из третьих стран могут столкнуться с последствиями за транзакции с подсанкционными россиянами.