В Уральске прошел областной форум креативной индустрии

По словам организатора председателя Ассоциации дизайнеров ЗКО и основателя социального проекта «Академия креативной индустрии» Асем Срымовой, форум направлен на развитие креативной индустрии, которая охватывает медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий.

– В современном мире именно креативное производство, основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. Более того, креативная экономика становится движущей силой развития городов, притягивающих талантливых и творческих людей. Чтобы выяснить, кто в регионе занимается креативной индустрией и как она развивается и был задуман данный форум. Мы решили собрать здесь всех, у кого предприятие, проект или обучающий центр. К примеру, Гульсезим Аминова открыла кафе «АUYZ TEA» в этностиле, где проводит мероприятия, связанные с казахской культурой. Также есть творческая студия Гульназ Алимгерей «ТaspaLab». Мы не забываем свою историю, и сегодня развиваем ее. Объединившись, мы хотели организовать новые проекты, которые дадут толчок для развития нашего региона, – говорит Асем Срымова.

Этот вопрос поднимается главой государства, им поручено открытие в регионах центров креативной индустрии. Данная инициатива позволит раскрыть потенциал талантливой молодежи региона. Кроме того, креативные хабы дадут импульс развитию экономики региона. Фонд «Самрук-Казына» начал реализацию инициатив для развития отрасли.

– К концу следующего года в Уральске на месте ДК Молодежи откроется хаб креативной индустрии, где жители области смогут свободно посещать и участвовать в постановке представлений, мастер-классов, в создании анимации и дубляжа под руководством наставников. Таким образом будет создан центр притяжений, который объединит креативную молодежь для производства различного контента и развития своего творческого потенциала. Еще планируется обучить 200 человек по различным востребованным направлениям для освоения новых профессий, – сообщила заместитель начальника управления социального развития ЗКО Гулжанар Шукеева.

В Казахстане данный сектор до сих пор не развит. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом есть целая плеяда соотечественников, благодаря своему таланту получивших признание даже на мировой арене. Мы должны создать все условия для масштабного развития креативной экономики в нашей стране, в том числе правовым инструментом защитить интеллектуальную собственность.

Руководитель творческой студии «ТaspaLab» Гульназ Алимгерей, современный этнический модельер Лия Тулегенова, этно-художница Аида Ахметова, основатель проекта «Казахбренд» Лунара Абдуллаева, основатель этнической кофейни «Ауыз чай» Гульсезим Аминова и другие молодые предпринимательницы за круглым столом поделились своими проектами, а главное, поддержали реализацию креативной индустрии в Приуралье.

В ходе форума был подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией дизайнеров ЗКО и Ассоциацией деловых женщин ЗКО.

– Нас связывает несколько лет, еще в 2020 году Асем Срымова стала членом нашей Ассоциации. Тогда молодой Ассоциации дизайнеров нужна была поддержка, опыт женщин, которые уже сделали свое имя, и мы в этом ее поддержали, проводили мастер-классы, в том числе салон, сегодня уже Дом моды Марии, на фоне которых молодые дизайнеры, рукодельницы развивали свой профессионализм. Прошло несколько лет и сегодня Ассоциация дизайнеров имеет свой авторитет, проводит различные мероприятия, и не только на уровне города, области, но и республики, даже вышли на международный уровень. Мне приятно их поддержать, и поэтому мы сегодня заключили меморандум о сотрудничестве. У нас есть над чем в будущем работать совместно, во имя развития данной отрасли, – делится председатель Ассоциации деловых женщин ЗКО Жансулу Туремуратова.

Оксана КАТКОВА

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