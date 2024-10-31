Двойные отпускные и зарплаты: бухгалтер школы в Актобе получил 6 лет тюрьмы

В Актобе завершено досудебное расследование по делу бухгалтера средней школы №48, обвиняемого в незаконном присвоении 238 млн тенге бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.

В Актобе завершено досудебное расследование по делу бухгалтера средней школы №48, обвиняемого в незаконном присвоении 238 млн тенге бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.

Установлено, что с 2019 по 2024 годы бухгалтер использовал свое служебное положение для присвоения средств, выделенных для нужд школы.

Схемы присвоения включали несанкционированные начисления зарплаты и двойные отпускные.

Действия бухгалтера квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Уголовное дело было направлено в суд №2 города Актобе.

Суд признал бухгалтера виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Кроме того, он лишен права занимать материально ответственные должности на 7 лет.

По данным Агентства по противодействию коррупции, всего с начала 2023 года зарегистрировано около 247 уголовных дел в данной сфере. Ущерб по ним составил 15,5 млрд тенге. Наиболее крупные суммы хищений выявленыв Жетысу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.

В совершении преступлений изобличены 327 лиц, из них 154 лица осуждены и приговорены к различным мерам наказания. Из них осуждено 86 бухгалтеров, 17 руководителей дошкольного учреждения, 13 директоров школ и колледжей, 4 руководителя отдела образования.

Как отмечается, причиной многочисленных фактов хищений бюджетных средств послужило отсутствие автоматизации процессов формирования бюджетных заявок, механизмов предотвращения нарушений и интеграционных связей информационных систем бухгалтерского учета и государственных баз данных.