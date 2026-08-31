Казахстанским работодателям напомнили о штрафах за вакансии

В Минтруда подчеркнули, что любые кадровые перестановки и поиск сотрудников должны вестись по строгим цифровым стандартам.

Министерство труда и социальной защиты населения РК обратилось к казахстанским работодателям с важным напоминанием о правилах найма и публикации свободных мест, сообщает пресс-служба ведомства. В Минтруда подчеркнули, что любые кадровые перестановки и поиск сотрудников должны вестись по строгим цифровым стандартам.

По закону компании обязаны выставлять информацию обо всех открытых позициях на Электронной бирже труда в течение пяти дней с момента их появления. Причем сделать это нужно обязательно до того, как новый человек официально приступит к обязанностям.

Игнорирование этих требований грозит бизнесу санкциями. За сокрытие вакансий или несвоевременные данные о сокращениях работодателям сначала вынесут предупреждение, а за повторное нарушение уже предусмотрен административный штраф.

Для самих соискателей процедура стала намного проще. Хотя формально устроившийся на работу гражданин должен предупредить карьерный центр за пять дней, на практике ходить по инстанциям больше не нужно.

- Призываем работодателей своевременно размещать вакансии на Enbek.kz, регистрировать электронные трудовые договоры и вовремя перечислять обязательные социальные и пенсионные отчисления, - подчеркнули в пресс-службе МТСЗН РК.

Система автоматизирована: статус безработного снимается сам, как только работодатель зарегистрирует электронный договор в ЕСУТД или поступит первый обязательный пенсионный взнос.

