Казахстанцев будут уведомлять о скринингах и прививках через SMS от 1414

С 26 октября по всему Казахстану заработают SMS-уведомления о вакцинации.

Казахстанцев начнут автоматически предупреждать о необходимости пройти медицинский скрининг или поставить прививку через SMS с единого номера 1414. Параллельно ведомство расширяет систему цифрового подтверждения медицинских услуг, сообщает Министерство здравоохранения РК.

Пилотный запуск SMS-напоминаний о скринингах стартует 19 октября в Акмолинской области, а также в областях Абай и Ұлытау.

- Система автоматически определит граждан, которым пора пройти профилактические обследования по шести направлениям. Они охватывают раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, нарушений мозгового кровообращения и вирусных гепатитов. Получив уведомление, гражданин сможет обратиться в поликлинику по месту прикрепления для прохождения обследования, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, с 26 октября по всей стране заработают SMS-уведомления о вакцинации. После того как врач зарегистрирует прививку в системе, пациент или родитель ребенка получит сообщение с указанием даты и типа препарата.

Если данные окажутся ошибочными или припиской, на номер 1414 можно будет отправить ответное сообщение. Эту информацию сразу передадут в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля для проверки.

Минздрав продолжает развивать цифровую идентификацию пациентов, чтобы исключить фиктивные приемы и приписки в медорганизациях. По данным ведомства, на 7 октября цифровую проверку прошли уже 73% из почти 136 млн зарегистрированных приемов.

Сейчас этот механизм действует для 1 278 видов медицинских услуг, но уже с 1 декабря список расширят еще на 736 позиций - в него войдут новые консультации, диагностика и процедуры.

- Внедрение цифровых сервисов направлено на повышение доступности профилактических обследований, защиту прав пациентов, достоверность медицинских данных и прозрачность финансирования здравоохранения, - добавили в министерстве.

