Казахстанцев обяжут чипировать собак и кошек

В Казахстане обновлены правила учета домашних животных: теперь при постановке собак и кошек на регистрационный учет обязательным требованием станет использование микрочипа. Соответствующий приказ подписан в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, сообщает Tengrinews.kz.

Суть нововведений

Прежняя редакция правил позволяла владельцам выбирать из нескольких способов идентификации питомца. Согласно новым нормам, для кошек и собак единственным допустимым средством учета станет микрочип - его индивидуальный номер будет вноситься в единую регистрационную базу. Для остальных видов домашних животных сохраняется свобода выбора: их хозяева могут самостоятельно определять и покупать подходящие средства идентификации.

Кто проводит процедуру

Устанавливать микрочипы и регистрировать животных правомочны ветеринарные клиники и специалисты, имеющие лицензию на лечебно-профилактическую деятельность в ветеринарной сфере. Кроме того, эти услуги будут оказывать государственные ветеринарные организации при местных акиматах.

Сроки вступления в силу

Новый порядок чипирования начинает действовать спустя десять дней после официального опубликования приказа - с 22 августа.

Помимо этого, с 24 августа вступят в силу правила, регламентирующие порядок отказа от содержания питомцев. Владельцы смогут передавать животных в приюты, пункты временного содержания (ПВС) или новым хозяевам. При этом передача питомца в ПВС не снимает с владельца финансовой и юридической ответственности: он обязан оплачивать его содержание до момента полного определения дальнейшей судьбы животного.