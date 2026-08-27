Казахстанцы пересаживаются на гибриды: новый лидер июля

В июле 2026 года Geely Galaxy EX5 EM-i стал самым продаваемым гибридным автомобилем в Казахстане. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), за месяц было реализовано 255 автомобилей этой модели — примерно на 60% больше, чем в июне, передает МойГород.

С начала года продажи Geely Galaxy EX5 EM-i достигли 910 единиц. Рост спроса совпадает с общим усилением интереса казахстанцев к автомобилям с гибридными силовыми установками, которые позволяют сочетать экономичность в городе и большой запас хода на дальних маршрутах.

Geely Galaxy стал частью портфеля казахстанской автомобильной компании Allur в 2025 году, а производство EX5 EM-i было организовано на заводе в Костанае. Модель стала первым легковым гибридным автомобилем, выпуск которого начался в Казахстане.

Geely Galaxy EX5 EM-i способен проехать до 1 003 км на полном баке и заряженной батарее, при этом до 100 км — исключительно на электрической тяге. Взвешенный расход топлива в смешанном цикле составляет около 2,4 л на 100 км, а при эксплуатации без регулярной подзарядки — порядка 6–6,3 л на 100 км.

Мощность электродвигателя составляет 218 л. с. Автомобиль также оснащён комплексом систем безопасности, электронными ассистентами водителя и цифровыми функциями.

«Рост интереса к Geely Galaxy связан не только с технологичностью автомобилей, но и с доступными условиями приобретения. Для клиентов предусмотрены специальные цены, кредитные программы без первоначального взноса и возможность покупки по программе Trade-in. Стоимость Geely Galaxy EX5 EM-i по специальному предложению начинается от 12 099 000 тенге», — сообщили в компании.

Июльский результат позволил модели выйти на первое место в сегменте гибридов и одновременно укрепил позиции локально произведённых автомобилей с альтернативными силовыми установками на казахстанском рынке.