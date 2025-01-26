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Казахстанцы перевели мошенникам 11 млрд тенге за год: ущерб растёт в 2,8 раза

В 2024 году казахстанцы стали жертвами интернет-мошенников, переведя им 11 млрд тенге — почти в три раза больше, чем годом ранее. Эти данные свидетельствуют о росте активности преступников, использующих ложные схемы для выманивания денег.
Дана Рахметова
Казахстанцы перевели мошенникам 11 млрд тенге за год: ущерб растёт в 2,8 раза

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, в прошлом году зарегистрировано 22,9 тысяч случаев интернет-мошенничества, передает finprom.kz.  

Наиболее распространённые схемы:

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  • неправомерный доступ к личным данным (26%),
  • обман при онлайн-покупках услуг (5,5 тыс. случаев) и товаров (5,2 тыс.), 
  • мошенничество при оформлении онлайн-займов (3,9 тыс.).

При этом антифрод-центр Национального банка РК, работающий с июля 2024 года, сумел заблокировать подозрительные переводы на сумму 967 млн тенге. Однако это лишь малая часть ущерба: более 7 млрд тенге вернуть пострадавшим не удалось.

Специалисты Нацбанка предупреждают казахстанцев быть максимально бдительными и не предоставлять личные данные или доступ к своим счетам посторонним. Преступники продолжают совершенствовать схемы обмана, представляясь сотрудниками антифрод-центра или других финансовых организаций.

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