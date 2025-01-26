В Атырау планируется начать строительство завода по переработке сахара

Планируется, что завод будет производить 144 тысячи тонн сахара в год.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с руководством ТОО «Голдбридж международная компания». Стороны обсудили проект по производству сахара в Атырауской области, сообщает AtyrauPress со ссылкой на пресс-службу акима области.

Глава компании Лина Тайкен рассказала, что они намерены построить завод, который будет производить 144 тысячи тонн сахара в год.

– Проект призван покрыть потребность в сахаре не только в регионе, но и в стране в целом. Мы обменялись опытом с ведущей китайской компанией по производству дрожжей из свеклы и досконально изучили ее технологию. Они поддержали наш проект и готовы вложить 80% инвестиций. Реализация нашего проекта в Атырауской области займёт полтора года. Если официальные документы будут готовы вовремя, летом 2026 года запустим завод и, кроме сахара, будем выпускать ещё четыре вида продукции. Просим вас предоставить для этих целей земельный участок, – сказала Тайкен.

Серик Шапкенов отметил, что на сегодня 90% сахара завозится из других стран. Глава региона поддержал проект, представленный компанией «Голдбридж», и заверил, что окажет необходимую поддержку.

– Для нас это нужный и эффективный проект. Земли Атырау пригодны для выращивания свеклы. Уверен, что благодаря таким проектам мы обеспечим своей продукцией внутренний рынок и откроем путь для развития аграрного сектора. Со своей стороны готовы обеспечить необходимой инфраструктурой, – сказал Шапкенов.

В завершение глава региона поручил рассмотреть варианты предоставления земельного участка и подготовить необходимые документы для заключения трехстороннего меморандума.