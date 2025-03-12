«Казахтелеком» на Mobile World Congress 2025: новые возможности для создания международного телеком-хаба

Эти соглашения направлены на создание международного телекоммуникационного хаба на территории Казахстана, что позволит стране укрепить свои позиции в глобальном цифровом пространстве, привлечь иностранный капитал и заложить основу для устойчивого роста телекоммуникационного сектора без нагрузки на государственный бюджет.

Эти соглашения направлены на создание международного телекоммуникационного хаба на территории Казахстана, что позволит стране укрепить свои позиции в глобальном цифровом пространстве, привлечь иностранный капитал и заложить основу для устойчивого роста телекоммуникационного сектора без нагрузки на государственный бюджет.

Подписание данных соглашений стало продолжением плодотворной работы по увеличению транзитного потенциала страны и развитию направления по доставке интернет-трафика из Европы в Азию. «Казахтелеком» последние два года активно инвестировал и развивал данный сегмент отрасли для увеличения мировой привлекательности наших линий связи.

На сегодняшний день большая часть мирового трафика проходит через подводные морские кабели ввиду их относительной дешевизны и развитости альтернативных маршрутов, однако когда критически важно как можно быстрее и с минимальным задержками передать данные из одной точки Евразии в другую, выбираются более дорогие и короткие наземные маршруты.

И это как раз тот случай, когда географическое расположение нашей страны позволяет доставить трафик из Европы до Китая с минимальной задержкой в 74 мс. Например, данные Гонконгской биржи до Франкфуртской фондовой биржи быстрее доставить через телекоммуникационные сети центра Евразии (154 мс), чем через Индийский океан (180 мс). Поэтому «Казахтелеком» нацелен активно использовать данную конкурентную возможность.

Особое значение в этом развитии имеет транскаспийская волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) по маршруту Казахстан – Азербайджан — крупнейший инфраструктурный проект на Кавказе и в Центральной Азии. Его реализация обеспечит альтернативный доступ к европейским и ближневосточным сетям. Проект отражает глобальные тенденции и отвечает потребностям телекоммуникационных гигантов в диверсификации маршрутов передачи данных.

China Telecom, China Unicom и PCCW являются давними и надежными партнерами «Казахтелекома», ведущими свою деятельность не только в Китае и Гонконге, но и по всему миру, а подписанные меморандумы углубят существующие отношения и зададут новый вектор развития сотрудничества.

Это взаимодействие поднимет партнерство на более высокий стратегический уровень, включая привлечение новых инвестиций в телекоммуникационную отрасль Казахстана. Наземные маршруты через Казахстан предлагают стратегическое преимущество передачи данных между Азией и Европой, а подписанные «Казахтелеком» соглашения с китайскими операторами позволят увеличить объем трафика, проходящего через нашу страну.

Согласно данным Бюро национальной статистики, рынок связи в Казахстане демонстрирует ежегодный рост на уровне 10%. Увеличение темпа роста лежит в развитии транзитных каналов связи. Например, по оценкам аналитиков, ежегодный рост объема транзита трафика через Евразию составляет 27% в год. Это направление позволяет расти оператору связи независимо от внутреннего спроса и государственного бюджета.

Казахстан, используя свое геолокальное преимущество, становится ключевым звеном в этом процессе, обеспечивая устойчивую альтернативу морским путям. Международные операторы связи активно стремятся диверсифицировать маршруты передачи данных, используя сухопутные, которые менее подвержены внешним угрозам. Наземные кабели позволяют быстрее восстанавливать связь, обеспечивая более высокую степень безопасности и устойчивости сетевой инфраструктуры. Это также способствует снижению рисков, связанных с зависимостью от международных морских каналов, и повышает общую стабильность глобальной связи.