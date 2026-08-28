Қазақстан Халық Кеңесі сформируют во второй половине сентября: заявление Токаева

На первом заседании Курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сроки создания нового высшего консультативного органа страны - Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает пресс-служба Акорды.

Выступая перед депутатами, глава государства отметил, что эта структура впервые в истории республики объединит всё многообразие общества - этническое, региональное, социальное и общественно-политическое.

- Уже во второй половине сентября будет сформирован Қазақстан Халық Кеңесі. Это первый в истории Казахстана высший консультативный орган, который воплотит в себе этническое, региональное, социальное, общественно-политическое многообразие нашей страны. По сути дела, это уникальный орган, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что новый конституционный орган получит право законодательной инициативы. По его словам, формирование подобных институтов в сжатые сроки позволит обновить всю систему государственной власти и придаст мощный импульс продолжению масштабных реформ в республике.