Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Қазақстан Халық Кеңесі сформируют во второй половине сентября: заявление Токаева

Варвара Тыщенко
Қазақстан Халық Кеңесі сформируют во второй половине сентября: заявление Токаева
Фото пресс-службы Акорды

На первом заседании Курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сроки создания нового высшего консультативного органа страны - Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает пресс-служба Акорды.

Выступая перед депутатами, глава государства отметил, что эта структура впервые в истории республики объединит всё многообразие общества - этническое, региональное, социальное и общественно-политическое.

Главный баннер

 - Уже во второй половине сентября будет сформирован Қазақстан Халық Кеңесі. Это первый в истории Казахстана высший консультативный орган, который воплотит в себе этническое, региональное, социальное, общественно-политическое многообразие нашей страны. По сути дела, это уникальный орган, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что новый конституционный орган получит право законодательной инициативы. По его словам, формирование подобных институтов в сжатые сроки позволит обновить всю систему государственной власти и придаст мощный импульс продолжению масштабных реформ в республике.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article