Қазақстан шекарасын заңсыз кескендер сотталды

Каспий теңізінде балық аулап жүрген Иран Ислам Республикасының үш азаматы Қазақстанның шекарасын заңсыз кескен. Бұл туралы Маңғыстау облысының прокуратурасы хабарлады.
Заң бұзған жандарды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінің әскерилері қолға түсірген. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. Ирандықтардың ісі Қарақия аудандық сотында қаралған.
— Қарақия аудандық сотының үкімімен Иран Ислам Республикасының үш азаматы кінәлі деп танылып, оларға Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығарып жібере отырып, бір жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды, – деп хабарлады Маңғыстау облысының прокуратурасы.
Сот үкімі заңды күшіне енген.