– Летом я написал министру, что надо расторгать с ТОО «Казахавтодор» договор, так как он не исполняет свои обязанности. Техники нет, инертных материалов в достаточном количестве нет, людей нет. Что изменилось с того момента? - спросил Искалиев.

– Предприятие обслуживает 1 190 километров автодорог. Было закуплено четыре единицы комбинированной дорожной техники. Для содержания автомобильной дороги Уральск - Таскала было принято решение арендовать 26 единиц техники, - ответил Арслан Баукин.

– За три месяца, что вы работаете, можно было бы создать условия вашим работникам (речь идёт о недавней забастовке рабочих предприятия - прим. автора). Накануне приезжал заместитель генерального директора ТОО «Казахавтодор» Арман Жусупов, на месте разбирался. Выяснилось, что элементарные вещи, которые вы как директор могли решить, не делались. На самом деле командировочные не оплачивались, горячее питание не оплачивалось, запчастей нет, работникам с 15-20-летним стажем не повышались разряды. Это вещи, которые директор филиала должен делать. Зима ещё не закончилась, вопрос безопасности на республиканских дорогах всегда остро стоит. Своевременно реагируйте на жалобы, - сказал глава региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время рабочего совещания в областном акимате по вопросам безопасности на дорогах глава региона подчеркнул, что много нареканий со стороны западноказахстанцев поступает по поводу содержания республиканских и областных автодорог.Директор ТОО «Казахавтодор» Арслан Баукин ответил, что был назначен на эту должность в декабре прошлого года.Выяснилось, что для обслуживания трассы Уральск - Таскала решено арендовать технику у ТОО «Астра» и ДСК «Приоритет». Гали Искалиев напомнил о недавней забастовке работников ТОО «Казахавтодор» и подчеркнул, что действительно на предприятии нарушались права сотрудников.Искалиев предложил при возникновении проблем решать их совместно с акиматом.