Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже второго марта на 11:00 составил 492,21 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». По итогам утренних торгов курс доллара составил 492,21 тенге По сравнению с утренними торгами первого марта, национальная валюта к доллару укрепилась на 2,53 тенге. Официальный курс Нацбанка на второе марта составляет 487,75 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 492-494 тенге, покупают по 486-488 тенге.