- Потерпевший, которому подстрелили ногу, госпитализирован и находится под наблюдением медиков. Сотрудникам Талгарской районной полиции удалось оперативно установить подозреваемого и задержать, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в посёлке Талдыбулак Алматинской области. 39-летний сельчанин поругался с незнакомцем из-за неправильной парковки и выстрелил в него из незарегистрированного ружья.Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Оружие изъято.