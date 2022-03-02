Мужчина отбывает наказание за кражу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Слуховой аппарат за счет государства купили осужденному в Уральске Как сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по ЗКО, осуждённый является инвалидом второй группы, отбывает наказание за кражу.
– В момент поступления при приёме психологов и медицинских работников осуждённый не реагировал, не мог объяснить ничего.  ТОО «Радуга звуков» помогает людям с нарушением слуха, подбирают слуховые аппараты индивидуально. В этот раз не отказали в помощи осуждённому из Актюбинской области, отбывающему наказание в Уральске. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов установили слуховой аппарат на оба уха. Стоимость аппарата составляет 200 тысяч тенге, - сообщили в ДУИС по ЗКО.
Стоит отметить, что администрация учреждения помогает осуждённым получить такие средства реабилитации как ортопедическую обувь, протезы, костыли, трости, ходунки и слуховые аппараты.