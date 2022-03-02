«

– Сняли уже, люди продолжают снимать. Сегодня видели, жалко только, банк что надо, - написали пользователи.

– Но у клиентов всегда есть выбор, если у них есть какие-то сомнения в сохранности своих средств, то они всегда могут обратиться в другой банк. Все банки Казахстана в соответствии с законодательством представляют одинаковую процентную ставку по депозитам в размере 13,5%. Государство гарантирует депозиты. Но « Сбербанк » в данный момент осуществляет свою деятельность также, как и все остальные банки. Жалоб со стороны клиентов не поступало, все отделения работают, - отметила Айман Айдарова.

– Операции по снятию и пополнению счетов в тенге и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильных приложениях Sber KZ и СберБизнес, а также других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях. - говорится в сообщении.

В социальных сетях распространяется информация о том, что до 24 марта этого года рекомендуется снять деньги с депозитов. Большинство уральцев отнеслись к информации скептически, и попросили автора не нагнетать обстановку. Однако нашлись и те, кто уже снял свои сбережения с депозита.Начальник управления региональных представителей в Уральске агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Айман Айдарова пояснила, что филиалы АОСбербанк Россиив Казахстане работают в штатном режиме, люди могут погашать кредиты, переводить деньги и совершать любые другие операции.Дозвониться до руководства филиала АОСбербанкв ЗКО не удалось, однако в мобильном приложении банк разместил информацию, чтоСбербанк Казахстанаи все его системы работают в штатном режиме, физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме.Тем временемСбербанкуходит с европейского рынка, так как дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.