Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

- По решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На её месте будет разбит сквер для горожан, - написал Уали в Facebook.

Ранее сообщалось, что в холле на первом этаже была взорвана машина, которую туда загнали погромщики.