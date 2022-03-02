Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл вечером первого марта в Актобе. По информации пресс-службы регионального департамента полиции, 30-летний водитель LADA Priora при движении задним ходом во дворе дома по улице Уалиханова наехал на трёхлетнего ребёнка. Малыша с различными травмами госпитализировали в клинику. По данному факту начато досудебное расследование. Стражи порядка призывают водителей быть предельно внимательными во дворах многоэтажных домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.