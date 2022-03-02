- 48-летний водитель автовоза DAF не пострадал. Он не справился с рулевым управлением, в результате чего был причинён материальный ущерб. Пострадали семь новых авто, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, большегруз с новыми автомобилями слетел в кювет и упал на бок на 75-ом километре трассы Уральск - Атырау.Полицейские составили административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".