В целом по стране количество браков выросло на 9% за год, а число разводов сократилось на 14%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 22.02.2022: в зеркальную дату в Уральске поженились 45 пар Аналитики finprom.kz сообщили, что в 2021 году в Казахстане зарегистрировали 140,3 тысячи браков — на 8,9% больше, чем годом ранее. Количество разводов составило лишь 19,3 тысячи - сразу на 14,4% меньше, чем годом ранее. Больше всего браков регистрируются в Алматы, Алматинской и Туркестанской области. Меньше всего - в СКО. Наибольшее количество зарегистрированных разводов пришлось на Алматы (2,6 тысяч), Алматинскую (две тысяч) и Карагандинскую (1,9 тысяч) области. Наименьшее — на Кызылординскую область (всего 437).