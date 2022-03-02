Мужчина сообщил о взрывном устройстве в школе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авто и 7,5 миллионов тенге отобрали у жителя ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырау сообщили о задержании подозреваемого в лжетерроризме. Мужчина позвонил в 102 и сообщил, что заложил бомбу в одной из школ по улице Баймуханова.
- Взрывное устройство не обнаружено. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка установлен и задержан житель 1999 года рождения. Заключением наркологической экспертизы установлено, что 23-летний гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени, - рассказали в ведомстве.
Похожий случай произошёл в Атырау несколько лет назад. Тогда нарушитель сообщил о заложенном устройстве в средней школе №27.