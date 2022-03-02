Некоторые салоны приостановили продажу новых машин в ожидании новых цен, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
После введения санкций Запада и стран Европы против России, эксперты в один голос заявили о неминуемом росте цен на автомобили. Хотя ещё в начале февраля казахстанцы ожидали снижения цен из-за пересмотра ставок утилизационного сбора
. Впрочем, после заявлений вице-министра Романа Скляра о льготном автокредитовании стоимость автомобилей так и не снизилась
, а после обострения ситуации в Украине и резкого скачка курса доллара
и вовсе повысилась.
Корреспонденты "МГ" объехали уральские автоцентры и выяснили, что некоторые салоны приостановили продажи, другие не меняли пока цены на авто, а третьи уже продают по повышенным ценам.
Как отметил директор дилерского центра KIA AltynCar в Уральске Юрий Титов, в их салоне автомобили не подорожали, однако сейчас продажи приостановлены.
- Продажи закрыли с первого марта. С чем это связано, пока ответить трудно, к нам вся информация поступает с завода изготовителя. Автомобили поставляются с завода ТОО "СарыаркаАвтоПром". Официальной информации о подорожании автомобилей пока нет. Что касается утильсбора, то он пока тоже не снижен (приказ пока не приняли - прим. автора), - отметил Юрий Титов.
К слову, в автосалоне LADA, по словам покупателей, цена на автомобили повысились примерно на 10%. И кстати, салон не пустует, потенциальные покупатели ходят, прицениваются, покупают.
- Для нас, наверное, для людей со средним заработком, это одни из самых доступных автомобилей. Но цены, конечно, уже повысились на машины. Решил вот не тянуть время, а покупать, иначе потом машины станут уже не средством передвижения, а мечтой, - рассказал покупатель Аслан.
Между тем салон ZHAYIK HYUNDAI MOTORS работает по-прежнему.
- Пока никаких повышений у нас не было, цены прежние, продажи также продолжаются, - рассказал маркетолог салона.
В других дилерских центрах автомобили продают, но уже по новым ценам. При этом менеджеры автосалонов уверены, что это не последнее повышение стоимости автомобилей - подорожание ещё впереди.
- Всё зависит от курса. Если в автомобиле есть комплектующие запчасти, которые закупаются из-за границы за доллары и евро (а они точно есть), то естественно цены на автомобили заметно взлетят. Во-вторых, спрос. Спрос в нашей стране не удовлетворённый, казахстанское производство не успевает за спросом населения. Раньше этот спрос хоть как-то перебивался ввозом пусть и небольшого количества автомобилей из-за рубежа, но утильсбор пресёк и этот путь. А автопарк страны устарел, автомобили нужны. При нынешнем темпе жизни это не роскошь, а необходимость, - отметил менеджер автосалона.
Как сообщается на сайте kolesa.kz
, АВТОВАЗ взвинтил цены на «Лады» в России. Стоимость некоторых моделей поднялась сразу на 30%. Когда именно подорожают машины в казахстанских автосалонах
, сказать пока сложно, но цены точно изменятся в ближайшее время. Кроме того, BMW и Ford приостановили свою деятельность в России. А российские продавцы запчастей подняли цены в два раза.
Юрий Титов
