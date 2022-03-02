Украинские власти подтвердили информацию о проведении переговоров с Россией вечером второго марта. Переговоры Москвы и Киева пройдут утром 28 февраля - политолог Изображение с сайта Pixabay Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире телеканала Суспiльне.
- Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю будет всё так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях, - заявил он.
Делегации будут в том же составе. Напомним, первый раунд переговоров прошёл 28 февраля. Стороны после них отправились консультироваться. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.