Утечка произошла из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото Иллюстративное фото из архива "МГ" Служба информационной безопасности сервиса выявила утечку информации.
- В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее. Утечка не коснулась банковских, платёжных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. Эти данные в безопасности, - говорится в сообщении.
В компании заявили, что вдвое сократят число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах. Что касается виновника утечки, в отношении него будут приняты установленные законом меры. Яндекс Еда обратилась в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным клиентов. Проект Хабр сообщил, что в архиве находились 6 882 230 уникальных номеров из России и Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.