В Уральске синоптики переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -7..-9. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -9..-11 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на западе республики прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололёд, усиление ветра с пыльной бурей.