Оказывается, после влажной уборки с различными моющими средствами в воздухе появляются такие же токсичные вещества, как и на улице. Уборка загрязняет воздух так же как и выхлопные газы Фото с сайта Pexels.com Каждая хозяйка как минимум раз в неделю делает влажную уборку в жилище, при этом каждый раз использует моющие средства с различными ароматами. Выяснилось, что после такой уборки воздух в квартире не становится чище. К такому выводу пришла группа исследователей из американского университета штата Индиана. После того, как вы помыли полы водой с добавлением различных моющих средств с приятными ароматами, в воздухе образуются такие же токсичные вещества как на улицах, которые загружены транспортными средствами. Учёные даже подчеркнули, что самыми опасными для здоровья чистящими средствами являются те, которые имеют хвойный и цитрусовый ароматы. В их состав входит монотерпен, органическое соединение, которое вступает в реакцию с озоном, содержащимся в воздухе. Так формируются токсичные аэрозоли, они могут проникать глубоко в дыхательную систему и вызвать болезнь  органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Эти данные были выявлены в ходе эксперимента. Специалисты делали уборку в помещении в 50 кубометров, при этом использовали моющие средства. После 15-минутной уборки, в течение 1,5 часа учёные следили за химическим процессом в атмосфере комнаты. Оказалось, что монотерпен начинает активно вступать в реакцию с озоном сразу же, а через 5 минут уровень токсичных частиц в воздухе просто зашкаливает. А человек, который находится в такой комнате, вдыхает от 1 до 10 миллиардов наночастиц, это в среднем. Почти такое же количество составляет уровень загрязнения воздуха на проезжих частях мегаполисов.
Самое удивительное, что проветривание воздуха в помещение исправить ситуацию не смогло. Ведь, при принудительной вентиляции в воздухе комнаты повышается уровень озона. Для очищения воздуха лучше использовать воздушный фильтр с активированным углеводородом. Это позволит предотвратить приток озона, что исключит образование наночастиц.
