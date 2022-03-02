Самое удивительное, что проветривание воздуха в помещение исправить ситуацию не смогло. Ведь, при принудительной вентиляции в воздухе комнаты повышается уровень озона. Для очищения воздуха лучше использовать воздушный фильтр с активированным углеводородом. Это позволит предотвратить приток озона, что исключит образование наночастиц.

