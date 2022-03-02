Фото с сайта pexels.com Как оказалось, перец делится на пол, некоторые плоды могут быть "мальчиком", другие же "девочками". Чтобы узнать, какого пола вы купили в магазине или вырастили овощ на грядке, достаточно посчитать камеры. Если граней насчитывается всего три, это мальчик, четыре - девочка. Каждый пол имеет свою ценность и предназначается для разных блюд. Итак, перец "мужчина" содержит в себе гораздо меньше семечек, чем в перчинки женского пола, и он менее сладок. Отсюда следует, что для сыроедения необходимо основываться на вкусовые качества и лучше брать для этого девочку (готовить салаты), "мальчик" лучше подходит для приготовления блюд с термической обработкой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.