Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: пресс-служба президента Украины
На сайте Акорды сообщается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.
- Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договорённости на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине. Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере, - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский написал о разговоре с Токаевым в .
- Обсудили сложную ситуацию с безопасностью в регионе. Мы договорились сотрудничать в гуманитарных вопросах. Мы остаемся на связи, - написал президент Украины.