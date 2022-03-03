- В связи с введением пакета санкций против РФ и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через территорию России на рынки стран ЕС. При этом казахстанские товары, следующие через территорию РФ на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек, - говорится в сообщении ведомства.

Изображени с сайта Pixabay В министерстве торговли и интеграции прокомментировали информацию о том, что судоходные компании отказались принимать казахстанские грузы.В министерстве добавили, что ведут консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения. Накануне распространилось открытое письмо совладельца компании Kusto Group Каната Копбаева, в котором он сообщает о сложной ситуации с доставкой грузов в/из Казахстана. Не имея прямого выхода к морю, основная часть казахстанских грузов доставляется через российские порты, с которыми иностранные судоходные компании полностью прекратили работать из-за санкций.