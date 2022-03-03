Сенат одобрил его назначение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Берик Асылов назначен генеральным прокурором Казахстана Фото: сайт генпрокуратуры РК Кандидатуру Берика Асылова предложил Касым-Жомарт Токаев. Третьего марта сенат дал согласие на назначение Асылова генеральным прокурором Казахстана. Указ о его назначении уже опубликован на сайте Акорды. На сайте Акорды уже опубликовали указ о назначении. Берик Асылов родился в 1964 году в Жамбылской области. Трудовую деятельность начал в должности стажёра прокуратуры Алатауского района Алматы. В 2011 - 2017 годах возглавлял прокуратуру Алматы, с 2017 по 2019 годы руководил прокуратурой СКО. С марта 2019 года занимал должность первого заместителя генпрокурора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.