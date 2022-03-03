- Особое внимание членами Совета уделено вопросам деятельности дисциплинарных комиссий, поскольку защита прав государственных служащих является приоритетным направлением деятельности департамента. Анализ показал на заметное улучшение ситуации-количество фактов неправомерного взыскания уменьшилось. Вместе с тем, работа с членами комиссий госорганов требует еще тщательной проработки, поскольку нарушение процедуры наложения взысканий все еще характерно для госорганов местного и территориального значения. В частности, в управлениях социального благосостояния, городского планирования и урбанистики, департамента фармацевтического контроля. Встречаются неоднократные случаи досрочного снятия взысканий в управлении земельных отношений, ревизионной комиссии Алматы, несмотря на то, что наказание должно носить воспитательный, а не формальный характер, - считают в ДАГДС по Алматы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Результаты служебного расследования, проведенного в отношении ответственных должностных лиц департамента комитета технического регулирования и метрологии по Алматы показали наличие этических нарушений. Решением членов Совета по этике, рекомендовано привлечь Капаева и Кызгарина к дисциплинарной ответственности в виде «замечания». Также предметом заседания также явилось рассмотрение представления прокуратуры Алматы в отношении должностных лиц управления зеленой экономики по факту несоблюдения требований действующего законодательства при проведении процедуры государственных закупок. По итогам заседания, уполномоченному лицу местного исполнительного органа рекомендовано наложить на административных госслужащих дисциплинарные взыскания в виде «замечания».Отдельный интерес членов Совета вызвал анализ, проведенный департаментом совместно с Антикоррупционной службой в рамках мониторинга результатов распределения административных государственных должностей корпуса «Б» местных исполнительных органов. Результаты показали отдельные случаи некорректного распределения должностей по функциональным блокам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.