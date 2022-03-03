- Руководитель отдела и его два подчинённых с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 тысяч до 280 тысяч тенге от предпринимателей за беспрепятственный проезд и не привлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили, что совместно с областным ДКНБ и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области.Все трое задержаны и водворены в изолятор временного содержания.