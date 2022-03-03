Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже второго марта на 11:00 составил 489,57 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара снизился в Казахстане По сравнению с утренними торгами второго марта, национальная валюта к доллару укрепилась на 2,64 тенге. Официальный курс Нацбанка на второе марта составляет 490,43 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 491-493 тенге, покупают по 485-487 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.