Проводы зимы пройдут в воскресенье, шестого марта в 11:00 в городском парке культуры и отдыха, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметят Масленицу в Уральске Фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска рассказали, что празднование Масленицы начнётся в 11:00 возле музыкального фонтана, на сцене выступят местные артисты. В 12:00 своё представление начнут представители различных этнокультурных объединений, а организаторы мероприятия проведут игры и конкурсы со зрителями. Кроме того, организаторы праздника раздадут посетителям парка главное угощение Масленицы - блины. Праздник закончится традиционным сжиганием чучела. Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса в Уральске Масленицу не отмечали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.