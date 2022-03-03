- В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании, администрация «АвтоВАЗа» приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днём простоя с сохранением заработной платы. Период с девятого по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка, - отмечается в сообщении компании.График работы в последующие недели обещают объявить позже. В прошлом году компания уже приостанавливала сборочные линии, правда только на один день. Тогда отмечалось, что трудности с поставками электронных компонентов могут сохраниться до середины 2022 года. Нехватка микрочипов для автомобильного производства началась с пандемии. И с проблемой столкнулись почти все автопроизводители. Как сообщали иностранные СМИ, Mercedes весной 2021 года временно останавливал производство седанов С-класса, чтобы использовать чипы для выпуска более дорогих моделей. Также поступили и в Renault. Nissan решили отказаться от навигационных систем в нескольких моделях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
