большой неравномерностью:в Карагандинской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 10-45% и 24% соответственно;

в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетних значений на 16%;

в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения.

На юге и юго-западе республики прогнозируется маловодье. Однако в марте и апреле предполагаются осадки. На территории Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей в бассейнах рек объёмы влагозапасов наблюдаются незначительные (до 16%) превышения уровней среднемноголетних значений, которые при выпадении обильных осадков могут привести к возникновению тало-дождевых паводков. Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуютсяСейчас процесс снегонакопления продолжается. По обработанным «Казгидромет» снимкам спутников NASA, по состоянию на первое марта 2022 года,Низкие запасы влаги наблюдались в верхнем пахотном слое почвы (0-20 сантиметров) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской иВ метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, востоке республики, а также преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях. Наиболее благоприятно условия влагонакопления протекали в Карагандинской области, где в основном сложились удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы. Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды,Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.