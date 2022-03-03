- Ремонт дорог не проводится, а если и делают, то всё на «отвали». Проходит немного времени и ямы снова появляются. Когда дело доходит до ремонта дорог, чиновники разводят руками: то не выделены деньги, то не нашлось подрядной организации, а если нашлась, то будет недобросовестной, то непогода для дорожников, то весна им мешает, то лето, а там уже и зима – дорожные работы приостановлены, так и живём, - говорит таксист Аслан.

- Вы только посмотрите, что у нас твориться на дорогах, когда приезжают министры или глава государства. Все центральные улицы перекрыты, все силы брошены на то, чтобы отремонтировать дороги. Правда, только те, по которым будет ехать чиновник. Помните, осенью приезжал премьер и дорогу от аэропорта до города, которая все лето была в квадратных ямах, там даже на повороте возле АЗС кусок пласта вырезали и оставили, за пару дней залатали. Тут же чудесным образом появляются разметки на дорогах. Да у нас вручную отмывают столбы и ограждения вдоль проезжей части. Мы просим приехать президента или министра, чтобы наши дороги быстренько отремонтировали, - сказал мужчина.

- Я просто не представляю, как люди ездят на низких машинах у нас в городе. Действительно, если «поймать» яму на маленьком автомобиле, можно остаться без колеса, - сказал уралец Данияр. – Вы попробуйте проехать по Шолохова в час-пик, там выспаться можно. Большой поток большегрузов. Уже давно пора сделать для них другую объездную дорогу.

улица Шолохова Каждый год для автомобилистов Уральска зима становилась сезоном более-менее ровных дорог. Ведь все ямы закрывает снег. В этом году автолюбители страдали и зимой, так как ТОО «Жайык Таза Кала» не поспевало за снегопадом - в итоге на дорогах образовались неровности, ну или по-народному "шифер". Наступила весна, растаял снег и вместе с ним остатки асфальта. Если дорога на одной улице напоминает месте битвы, то другая, например Шолохова, похожа на поле для посева. Здесь даже не ямы, а борозды. Автомобилисты работой чиновников, мягко говоря, недовольны.Водитель Евгений отмечает, что ремонтные работы чиновники способны ускорить только тогда, когда приезжает президент или министры.Самые сложные для проезда - это проспект Абулхаир хана и улица Шолохова. Они соединяют центральную часть города с крупнейшим районом - северо-Восточной частью, где расположены ЗАГС, объекты культуры и образования и многое другое. Кстати, именно из-за больших ям здесь и образовываются пробки. В прошлом году власти обещали сделать средний ремонт проспекта Абулхаир хана, но так и не сделали.Не радуют своим покрытием и центральные улицы города, такие как проспект Нурсултана Назарбаева, улицы Сарайшык и Мухита. Хотя ремонт на них относительно "свежий". К примеру, проспект Назарбаева ремонтировали в период с 2015 по 2018 годы, когда он еще носил название Достык-Дружба. Сарайшык капитально отремонтировали в 2015 году. О «шикарном» ремонте улицы Ескалиева уральцы говорят с момента его проведения, только там всё стабильно - как были ямы, так и остались.

Главный специалист сектора автомобильных дорог ЖКХ Уральска Гулсана Бердигали сообщила, что в прошлом году ведомство заключило с подрядной организацией ТОО «Адал Арна» (компания зарегистрирована в 2004 году в Шымкенте) договор на три года о проведении работ по текущему ремонту дорог Уральска. В 2021 году ямочным ремонтом было охвачено 70 улицах областного центра, также прошла работа по устройству фрезерованного материала более чем на десяти улицах.

- В этом году на ямочный ремонт выделено 300 миллионов тенге. Планируется отремонтировать 50 улиц, в том числе Айтиева, Ескалиева, Мухита, Сарайшык, Сырыма Датова, Гагарина. Также в первую очередь ремонт проведут на центральных магистральных улицах, где проезжают автобусные маршруты. На сегодня подрядная организация готовится к запуску асфальтобетонного завода, материалы и техника полностью подготовлены. С наступлением благоприятных погодных условий работы по текущему ремонту будут начаты. Сейчас подрядные организации проводят работы по засыпке ям по проспекту Абулхаир хана и улице Шолохова щебеночно-гравийной смесью, - пояснила Бердигали.

Главный специалист отметила, что сейчас им также поступает очень много жалоб и комментариев в социальных сетях по состоянию дорог.

- Была разработана проектно-сметная документация и в декабре прошлого года получено положительное заключение экспертизы по капитальному ремонту улицы Шолохова и среднему ремонту проспекта Абулхаир хана. При финансировании данные проекты будут реализованы, - рассказала Гулсана Бердигали.

К слову, на средний ремонт проспекта Абулхаир хана по проекту предусмотрено 650 миллионов тенге.

Итак, в 2021 году планировалось отремонтировать 17 улиц протяженностью 29,3 километра. Это реконструкция автодороги по улице Телеграфная, подъездного пути к городскому суду №2, капитальный ремонт дорог по улицам Сеитова, Жанкадамова, Мусагалиева, Дауылбаева, Озтурк, Жеруйык, Ерасыл, с.Меловые горки, в п.Ветелки, Букейханова, 25-Чапаевская дивизия, Саратовская, Шолохова, Комсомольская; В 2022 году ремонту подлежат дороги на 13 улицах, протяженность которых составляет 19,1 километра. Это реконструкция дороги по улице Соколиная, Алматинская, Савичева, капитальный ремонт дорог по улицам Мухита, Х.Чурина, 8 марта, Тайманова, Абулхаир хана, Комсомольская, Партизанская, Скоробогатова, Ескалиева и Телеграфная. В 2023 году - 8 улиц протяженностью 12,3 километра. Это реконструкция дороги по улицам Актюбинская, Западная, Комсомольская, капитальный ремонт дорог по улицах Пойменная, Громовой, Беляева, Чаганная, Баян сулу; 12 улиц протяженностью 18,3 километра планируется отремонтировать в 2024 году. Будет проводиться реконструкция дорог по улицах Школьная, Молдавская, Мусина, Семипалатинской, Тукая, а также реконструкция моста через реку Урал Левая пойма, капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Покатилова, Даулеткерея, Фрунзе, Петровского, Мясокомбинат и Датова. В 2025 году отремонтируют дороги на 11 улицах протяженностью 10 километров. Это реконструкция дорог по улицам Акбулакская, Каракульская, Морозова, Колхозная, Мангышлакская, Литейная, а также капитальный ремонт по улица Егизбаева, Джезказганская, Яикская, Комсомольская и Жарокова.