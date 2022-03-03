- Мы все можем стать свидетелями разрушений и хаоса, вызванных этим беспрецедентным актом агрессии. Кроме того, наши украинские коллеги-любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжёлых условиях. Мы очень рады, что многие члены клубов FIFE, граничащих с Украиной, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова, протягивают руку помощи своим украинским друзьям-заводчикам, - говорится в заявлении.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 года. Также кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.