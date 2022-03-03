– Согласно актуарным расчетам ЕНПФ, в 2028 году пенсия будет замещать только порядка 47,4% от среднемесячной заработной платы. В 2040 году – уже 39,2%, а в 2060 году – всего 29,5%. Поэтому для обеспечения эффективности пенсионной системы в настоящее время проводится работа по внесению изменений и дополнений в действующую Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы, - заявил Серик Шапкенов.

– Сегодня прорабатывается конкретный механизм её назначения. Также с 2023 года предусмотрено введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей. В результате будет обеспечено сохранение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже стандарта, рекомендуемого международной организацией труда (не менее 40% от утраченного дохода - прим. автора), - подчеркнул министр.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии отметил, что необходимо принять решительные меры по вопросам пенсионного обеспечения казахстанцев. По его словам, в Казахстане насчитывается 2,2 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии из бюджета составляет 99 937 тенге, 68 839 из которых - солидарная, 31 098 - базовая. В прошлом году казахстанцам разрешили использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение. На 18 февраля 2022 года одобрено более одного миллиона заявлений на сумму порядка 2,79 триллиона тенге. Министр подчеркнул, что коэффициент замещения утраченного дохода пенсией ежегодно снижается с учётом перехода от солидарной к накопительной пенсии.Так, для для совершенствования системы минимальных гарантий с 2028 года предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии.Другими словами, с 2028 года работодатели будут выплачивать по 5% обязательных пенсионных выплат за каждого своего сотрудника.