– Средь белого дня аким посёлка ходит с ружьем и отстреливает собак. Они бродячие, но абсолютно безобидные. Собаки привыкли там ходить, их там подкармливают, - отметили читатели.

– Разумный человек не станет стрелять из огнестрельного оружия на заправке, сами подумайте. Убивать собак и не думали, хотели лишь усыпить. Но я не попал в них, собаки до сих пор ходят рядом с заправкой. Мы неоднократно просили работников АЗС (она находится в двух километрах от поселка Достык - прим. автора) чипировать, стерилизовать собак и посадить их на привязь, так как они агрессивные и от сельчан не раз поступали жалобы. Но работники игнорируют нашу просьбу. Бродячие собаки очень опасны для людей, ведь они могут быть переносчиками различных заболеваний, таких как бешенство, - прокомментировал Хафиз Ахметов.

Скриншот с видео В редакцию "МГ" читатели прислали видео, на котором изображён мужчина с ружьём. Люди утверждают, что мужчина на кадрах - это аким Достыкского сельского округа Таскалинского района Хафиз Ахметов, а оружие он взял для отстрела собак. Случай произошёл на заправке VenOil на трассе Уральск - Саратов.Сам Хафиз Ахметов в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" факт подтвердил, но заявил, что оружие в его руках не огнестрельное - это пневматическая винтовка. С помощью неё он хотел усыпить собак, отвезти в ветстанцию, чтобы их стерилизовали и установили чип.Чиновник отметил, что винтовку попросил у знакомых на время. Между тем в департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. О результатах в ведомстве обещали сообщить позднее.