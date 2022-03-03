В ЗКО распространилось видео акима с винтовкой в руках
Очевидцы утверждают, что чиновник отстреливал собак, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
В редакцию "МГ" читатели прислали видео, на котором изображён мужчина с ружьём. Люди утверждают, что мужчина на кадрах - это аким Достыкского сельского округа Таскалинского района Хафиз Ахметов, а оружие он взял для отстрела собак. Случай произошёл на заправке VenOil на трассе Уральск - Саратов.
– Средь белого дня аким посёлка ходит с ружьем и отстреливает собак. Они бродячие, но абсолютно безобидные. Собаки привыкли там ходить, их там подкармливают, - отметили читатели.
Сам Хафиз Ахметов в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" факт подтвердил, но заявил, что оружие в его руках не огнестрельное - это пневматическая винтовка. С помощью неё он хотел усыпить собак, отвезти в ветстанцию, чтобы их стерилизовали и установили чип.
– Разумный человек не станет стрелять из огнестрельного оружия на заправке, сами подумайте. Убивать собак и не думали, хотели лишь усыпить. Но я не попал в них, собаки до сих пор ходят рядом с заправкой. Мы неоднократно просили работников АЗС (она находится в двух километрах от поселка Достык - прим. автора) чипировать, стерилизовать собак и посадить их на привязь, так как они агрессивные и от сельчан не раз поступали жалобы. Но работники игнорируют нашу просьбу. Бродячие собаки очень опасны для людей, ведь они могут быть переносчиками различных заболеваний, таких как бешенство, - прокомментировал Хафиз Ахметов.
Чиновник отметил, что винтовку попросил у знакомых на время.
Между тем в департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. О результатах в ведомстве обещали сообщить позднее.
Видео предоставлено очевидцами
