- Он похитил 151 пачку сигарет и семь бутылок водки, но всё украденное скурить и выпить он не успел, так по горячим следам был задержан сотрудниками полиции. Сумма ущерба составила свыше 112 тысяч тенге, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что кража произошла в ночь на 20 февраля. Житель села Казталовка 1996 года рождения разбил окно продуктового магазина и проник внутрь.Похищенное частично удалось вернуть. В отношении мужчины ведётся расследование по статье «Кража».