– Для того, чтобы поделиться друг с другом опытом, они всегда проводят выставки, мастер-классы, показы мод. В этом году подписан меморандум с Актобе, Актау и Атырау и планируется реализовать различные проекты. Дизайнерское искусство занимает особое место благодаря стремлению к красоте и комфорту. Мы считаем, что необходимо поощрять творческих и полных идей молодых дизайнеров. В связи с этим впервые в Уральске пройдёт конкурс молодых дизайнеров «Х - Дизайнер Уральск - 2022», - сообщил Серик Каирлиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела культуры и развития языков Уральска Серика Каирлиева, в регионе работает объединение дизайнеров, в состав которого входят 25 человек. У каждого из них свой бизнес, они реализуют свой товар в специализированных бутиках и в социальных сетях.Конкурс начнётся пятого марта в 15:00 в областном казахском драматическом театре имении Х. Букеевой. В конкурсе могут принять участие студенты профильных вузов или колледжей в возрасте от 18 до 35 лет и молодые дизайнеры. Победителей наградят по следующим категориям: «Лучший дизайнер», «Лучшее этно», «Этно спорт», «Этно классика», «Приз зрительских симпатий» и благодарственные письма.