– Для того, чтобы поделиться друг с другом опытом, они всегда проводят выставки, мастер-классы, показы мод. В этом году подписан меморандум с Актобе, Актау и Атырау и планируется реализовать различные проекты. Дизайнерское искусство занимает особое место благодаря стремлению к красоте и комфорту. Мы считаем, что необходимо поощрять творческих и полных идей молодых дизайнеров. В связи с этим впервые в Уральске пройдёт конкурс молодых дизайнеров «Х - Дизайнер Уральск - 2022», - сообщил Серик Каирлиев.Конкурс начнётся пятого марта в 15:00 в областном казахском драматическом театре имении Х. Букеевой. В конкурсе могут принять участие студенты профильных вузов или колледжей в возрасте от 18 до 35 лет и молодые дизайнеры. Победителей наградят по следующим категориям: «Лучший дизайнер», «Лучшее этно», «Этно спорт», «Этно классика», «Приз зрительских симпатий» и благодарственные письма. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.