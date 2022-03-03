- Учимся в школе №7. Сказали, что в нашей школе никаких переносов не будет. Дети в субботу также будут отдыхать, а в понедельник придут в школу. Выходной один день - 8 марта. Но нам-то взрослым субботу сделали рабочим днем, а понедельник выходным. Теперь вопрос: куда нам девать детей? Если на то пошло, всем бы не переносили это выходной, - рассказала мама младшеклассника Асия.

- У нас детям тоже сказали, что возможно переноса не будет и они будут учиться в понедельник. Мы в конец запутались: так будут дети учиться в субботу или нет? - интересуется мама первоклассника Елена.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились родители уральских школьников.Впрочем, это не единственная школа, которая решила не переносить выходной день.Между тем в городском отделе образования сообщили, что перенос учебного дня не является решением администрации школы, а уже утверждённый план, согласно которому будут обучаться в обычном режиме, то есть в субботу (5 марта) и в понедельник (7 марта) будут учиться, а в воскресенье (6 марта) и во вторник (8 марта) будут отдыхать.